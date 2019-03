Die Kaufpreise in den Großstädten sind den Mieten enteilt. Doch in einigen Stadtteilen kommen Vermieter noch auf ordentliche Erträge - meist am Stadtrand. Wir zeigen wo.

Das Desaster rund um die Eröffnung des Berliner Großflughafens BER kennt auch Gewinner. Im Stadtteil Bohnsdorf etwa, ganz in Flughafen-Nähe, freuen sich die Bewohner über jeden Tag, an dem nicht noch mehr Flugzeuge starten und landen. Der aktuelle Fluglärm vom Flughafen Schönefeld reicht ihnen. Je nach Lage soll in Bohnsdorf künftig, nach der BER-Eröffnung, ein Dauerschall von etwa 50 bis 60 Dezibel erreicht werden. Das würde etwa dem Lärmpegel eines Fernsehers in Zimmerlautstärke entsprechen. Die Maximalbelastung von bis zu erwarteten 80 Dezibel würde eine Waschmaschine beim Schleudern übertönen.

Die Kaufpreise von Immobilien drückt das schon heute: Mit im Schnitt 1925 Euro je Quadratmeter für eine bestehende Wohnung ist Bohnsdorf im Berliner Vergleich recht günstig - und für Vermieter aktuell der Stadtteil mit der höchsten Rendite der Top-Großstädte: Sie kommen hier auf 5,3 Prozent pro Jahr, wenn die Neuvertragskaltmieten auf die Kaufpreise, inklusive Grunderwerbsteuer und Notarkosten, umgelegt werden.

Eventuell nehmen die Preise die künftigen Belastungen durch den Flugverkehr stärker vorweg als die Mieten. Ist das so, dann taugt Bohnsdorf nicht als Vermieter-Paradies. Denn in Zukunft dürften dann auch die Mieten wegen der Einschränkungen sinken. Aber auch in anderen Metropol-Stadtteilen in Randlage kommen Vermieter auf überdurchschnittliche Renditen. Der Unterschied zwischen zentralen Lagen und denen am Stadtrand ist bei den Kaufpreisen viel größer als bei den Mieten. Für Vermieter sind sie deshalb interessanter. In Köln-Neubrück, Köln-Gremberghoven und Berlin-Blankenburg zum Beispiel sind immerhin noch 4,7 bis 5,0 Prozent Mietrendite drin (siehe Tabelle Mietrenditen, Seite 2).

