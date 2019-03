Beton ist eigentlich recht einfach: Er besteht aus Sand, eventuellen Zusätze wie Kies, Wasser und einem Bindemittel, Letzteres in der Regel auf der Basis von gebranntem Kalk. Die Vorteile dieses Baumaterials liegen auf der Hand: Es ist relativ günstig, es ist geradezu sprichwörtlich unnachgiebig, und es lässt sich in beinahe beliebige Form gießen und damit vielseitig einsetzen. Aufgrund dieser Vorzüge ist Beton nach Wasser die industriell am zweitmeisten genutzte Substanz.

Eine Tonne CO2 für jede Tonne Zement

Allerdings drücken Beton und dessen Bestandteil Zement aufs Klima: Die Zementherstellung ist, je nach Rechenweg und einbezogenen Produktionsprozessen, verantwortlich für 4 bis 8 % der globalen CO2-Emissionen. Gut die Hälfte davon entsteht beim Brennen von Zementklinker, wo für jedes produzierte Molekül Kalziumoxid ein Molekül CO2 austritt. Hinzu kommt die nötige Energie zum Heizen, ...

