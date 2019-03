=== *** 07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), München *** 08:00 DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis, Büdelsdorf 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 09:30 DE/hkp/// group, PG zu "DAX Vorstandsvergütung 2018", Frankfurt *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 98,3 zuvor: 98,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 102,9 zuvor: 103,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 94,0 zuvor: 93,8 10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche SE 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Zoll-Jahres- pressekonferenz, Berlin *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar 13:30 DE/CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, CSU-Chef Söder, EVP-Spitzenkandidat Weber, PK zum gemeinsamen Europa-Wahlprogramm, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: -2,7 Punkte zuvor: -1,7 Punkte *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:30 GB/Unterhaus, Beratungen über das weitere Brexit-Vorgehen, London 18:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte und Dienste, Cupertino - DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Geschäftsbericht 2018, Bad Homburg - FR/erste gemeinsame Sitzung der deutsch-französischen "Parlamentarischen Versammlung", Paris ===

