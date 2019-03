Europa Nachhaltigkeits Bond: 0%, 21% oder 42% Rendite

Das Thema "Nachhaltigkeit" gewinnt für Anleger bei der Auswahl geeigneter Veranlagungsinstrumente zunehmend an Bedeutung. Allerdings ist die Suche nach Aktien, die diesem Thema entsprechen, für Privatanleger nicht ganz einfach. Deshalb ist die Investition in einen von Experten zusammengestellten Aktienindex, der dieser Voraussetzung entspricht, auf jeden Fall sinnvoll.

Als Basiswert des neuen RCB-Europa Nachhaltigkeits Bond 6 fungiert der STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Index (ISIN: CH0298407328). Dieser Index enthält 30 europäische Aktien mit geringer Schwankungsbreite und hohen Dividendenzahlungen. Die Maximalgewichtung einer Aktie ist auf 10 Prozent des Indexwertes beschränkt. Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) ist der einzige Repräsentant Deutschlands im Index.

Es werden ausschließlich Aktien von Gesellschaften, die die Aufnahmekriterien ökologisches, soziales und verantwortungsvolles Handeln erfüllen, in den Index aufgenommen. Die Indexzusammensetzung wird im Quartalsabstand überprüft und gegebenenfalls angepasst.

0%, 21% oder 42% Renditechance

Der Schlusskurs des STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Index vom 26.4.19 wird als Startwert für den Europa Nachhaltigkeits Bond fungieren. In 8 Jahren, und zwar am 26.4.27, wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen. Notiert der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert im Minus, dann wird das Garantie-Zertifikat mit 100 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Legt der Index um bis zu 21 Prozent zu, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 121 Prozent des Nennwertes erfolgen, was einer Jahresrendite von 2,40 Prozent entsprechen wird. Bei einem Indexanstieg von mindestens 21 Prozent wird das Zertifikat die Maximalrendite von 42 Prozent (=4,50 Prozent pro Jahr) abwerfen, da der Europa Nachhaltigskeits Bond in diesem Fall mit 142 Prozent des Ausgabepreises getilgt wird.

Da sich die Kapitalgarantie des Europa Nachhaltigkeits Bonds ausschließlich auf das Laufzeitende des Zertifikates bezieht und der vorzeitige Verkauf einen Verlust bedeuten könnte, sollte nur jenes Kapital investiert werden, das bis zum Laufzeitende des Zertifikates nicht benötigt wird. Ein vorzeitiger Verkauf des Zertifikates kann zu Kapitalverlusten führen.

Das RCB-Europa Nachhaltigkeits Bond, ISIN: AT0000A27109, fällig am 29.4.27, kann noch bis 25.4.19 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Garantie-Zertifikat ermöglicht in 8 Jahren die Chance auf eine Bruttorendite von 42 Prozent, wenn der STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Index in den nächsten 8 Jahren um mindestens 21 Prozent zulegen kann.

Quelle: zertifikatereport.de