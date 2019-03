FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000BLB2P40 BAY.LDSBK DT-KO.ANL.3 DAX 0.000 %

XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %

XFRA DE000HSH4P05 HCOB FZIXL2 14/25 0.003 %

XFRA DE000HSH4P21 HCOB MIM20 14/20 0.000 %

AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.111 EUR

CQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS. 0.008 EUR

C7O XFRA FI4000062781 CAVERION OYJ. O.N. 0.050 EUR

SUVN XFRA CH0002497458 SGS S.A. NA SF 1 69.404 EUR

7ER XFRA AU000000EPW7 ERM POWER LTD 0.047 EUR

VAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 1.558 EUR

AVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.018 EUR

2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.168 EUR

1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 0.044 EUR

BAKA XFRA ES0113679I37 BANKINTER NOM. EO -,30 0.099 EUR

C2BC XFRA LU1377632572 BOCI CBK-S.S.EX.50A I.AED 0.113 EUR

6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01 0.035 EUR

21U XFRA AU000000PEA3 PACIFIC ENERGY LTD 0.006 EUR