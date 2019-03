freenet AG: freenet Group legt Geschäftsbericht 2018 vor und bestätigt vorläufige Zahlen DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis freenet AG: freenet Group legt Geschäftsbericht 2018 vor und bestätigt vorläufige Zahlen (News mit Zusatzmaterial) 25.03.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. freenet Group legt Geschäftsbericht 2018 vor und bestätigt vorläufige Zahlen Büdelsdorf, 25. März 2019 - Nach Feststellung des Jahresabschlusses der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] zum 31. Dezember 2018 und Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat, bestätigt der Vorstand die am 28. Februar 2019 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Der vollständige Geschäftsbericht 2018 mit dem testierten Konzernabschluss steht unter www.freenet-group.de/investor-relations zum Download bereit. Wesentliche Kennzahlen der freenet Group1 In Mio. EUR bzw. lt. Angabe 2018 2017 Operative Entwicklung Umsatzerlöse ohne IFRS 15-Effekte 3.659,2 3.507,3 Umsatzerlöse 2.897,5 3.507,3 Rohertrag 903,7 949,8 EBITDA 485,5 541,2 EBITDA exklusive Sunrise 441,3 408,0 EBIT 337,1 373,0 EBT 234,0 322,7 Konzernergebnis 212,2 275,6 Ergebnis je Aktie in EUR2 1,74 2,24 Dividende je Aktie in EUR 1,653 1,65 Bilanz Bilanzsumme 4.634,7 4.314,1 Eigenkapital 1.280,8 1.462,9 Eigenkapitalquote in % 27,6 33,9 Finanzen und Investitionen Free Cashflow 326,1 342,8 Free Cashflow exklusive Sunrise 289,2 308,4 Nettoinvestitionen4 (CAPEX) 43,3 42,5 Nettofinanzschulden 644,1 510,0 Pro-Forma-Nettofinanzschulden 1.596,6 1.350,3 Leverage 1,3 0,9 Kundenbezogene Kennzahlen Postpaid-ARPU in EUR 21,6 21,4 Postpaid-ARPU ohne Hardware (IFRS 15) in EUR 19,0 - Postpaid Kunden5 in Mio. 6,896 6,711 freenet TV Abo-Kunden (RGU)5 in Mio. 1,014 0,902 waipu.tv Abo-Kunden5 in Mio. 0,252 0,102 1 Zur Definition der Kennzahlen verweisen wir auf den Abschnitt "Alternative Leistungskennzahlen" im Geschäftsbericht 2018. 2 Unverwässert und verwässert. 3 Die Dividende wird vorbehaltlich der Beschlussfassung in der Hauptversammlung im Mai 2019 ausgezahlt. 4 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, abzüglich der Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen. 5 Am Ende der Periode. Prognose für das Geschäftsjahr 2019 Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein stabiler Umsatz angestrebt. Das EBITDA ausgehend vom einem EBITDA 2018 exklusive Sunrise und Sondereffekte aus dem UKW-Verkauf (402,2 Millionen Euro) wird zwischen 420 und 440 Millionen Euro prognostiziert. Darin enthalten sind Effekte aus der Anwendung von IFRS 16 in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro. Der Free Cashflow wird unter Berücksichtigung der neuen Definition zwischen 240 und 260 Millionen Euro erwartet. Im Segment Mobilfunk wird die Anzahl der Postpaid Kunden für 2019 moderat steigend prognostiziert. Im Segment TV und Medien wird ein Wachstum der waipu.tv Abo-Kunden auf mehr als 350.000 und eine Stabilisierung der freenet TV Abo-Kunden (RGU) bei über 1 Millionen Kunden angenommen. Kontinuität der Dividende Aufgrund des soliden Geschäftsjahres 2018 haben Vorstand und Aufsichtsrat der freenet AG beschlossen, der Hauptversammlung am 16. Mai 2019 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,65 Euro je Aktie vorzuschlagen. ********************************** Investor Relations Kontakt: Public Relations Kontakt: freenet AG freenet AG Investor Relations Public Relations Deelbögenkamp 4c Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg 22297 Hamburg Tel.: +49 (0)40/513 06 778 Tel.: +49 (0)40/513 06 777 Fax: +49 (0)40/513 06 970 Fax: +49 (0)40/513 06 977 E-Mail: [1]ir@freenet.ag E-Mail: [1]pr@freenet.ag [2]www.freenet-group.de [2]www.freenet-group.de 1. mailto:ir@freenet.ag 1. mailto:pr@freenet.ag 2. http://www.freenet-group.de/ 2. http://www.freenet-group.de/ Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MCCHUFKHBH Dokumenttitel: freenet AG - CN - Finale Ergebnisse GJ 2018 25.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstraße 126 24782 Büdelsdorf Deutschland Telefon: +49 (0)40 51306-778 Fax: +49 (0)40 51306-970 E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet-group.de ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 790445 25.03.2019 ISIN DE000A0Z2ZZ5 DE000A1KQXU0 AXC0044 2019-03-25/08:01