MEDIENMITTEILUNG Balzers, 25. März 2019 Change Meyer Burger - Sentis Capital lanciert Website Sentis Capital fordert einen Neustart bei der Meyer Burger Technology AG (MBT). Sentis Capital war der grösste Geldgeber bei der letzten Kapitalerhöhung der MBT im Dezember 2016 und half damit, eine Insolvenz des Unternehmens abzuwenden. Die Website www.changemeyerburger.ch soll den interessierten Stakeholdern einen Überblick verschaffen, welche Massnahmen das Unternehmen in die Wege leiten muss, um das Vertrauen der Aktionäre zurückzugewinnen und das Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen. Sentis Capital wird auf dieser Website ihr Stimmverhalten mit den entsprechenden Begründungen bekannt geben, sobald die Einladung, respektive die Traktanden zur Generalversammlung publiziert werden. Im Sinne einer gelebten Aktionärsdemokratie ruft Sentis Capital die Aktionäre auf, an der Generalversammlung vom 2. Mai 2019 Gebrauch von ihrem Stimmrecht zu machen. Es geht darum, eine zeitgemässe und aktionärsfreundliche Corporate Governance im Sinne der Best Practice bei Meyer Burger Technology zu etablieren. Wir sind überzeugt von der Vorreiterstellung der MBT als Spezialtechnologieanbieter zur Herstellung von hocheffizienten Solarzellen und -modulen. Als aktiver Aktionär ist es unser Ziel, dass dieses Potenzial nachhaltig in erfolgreiche Ergebnisse umgewandelt und Shareholder Value im Interesse aller Aktionäre geschaffen wird. Anton Karl, Mark Kerekes, Verwaltungsräte Sentis Capital PCC, ein Tochterunternehmen der Elbogross SA Weitere Auskunft: Dynamics Group AG Andreas Durisch Tel: +41 79 358 87 32 E-Mail: adu@dynamicsgroup.ch www.changemeyerburger.ch Über Sentis Capital Sentis Capital PCC, Balzers, ist ein Tochterunternehmen der Elbogross SA und zuständig für Treasury Management und Kapitalmarktveranlagung der gesamten Firmengruppe. Elbogross SA ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in der Schweiz, welche zu 100 % im Eigentum von Petr Kondrashev mit Wohnsitz in Niederösterreich steht. Die Geschäftsbereiche der Elbogross SA entstammen einem früheren Industriekonglomerat im Bereich Mineraldüngemittel. Heute liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten auf Unternehmensbeteiligungen und Real Estate.