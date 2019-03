Änderungen spiegeln das sich entwickelnde Geschäft und die Erweiterung des Angebots von Laserprodukten wider

GOLDEN, Colorado, March 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epilog Laser, der führende Hersteller von CO2- und Faserlasersystemen für Gravur-, Schneid- und Markieranwendungen, hat heute die Einführung eines neuen Markenimages bekanntgegeben, mit dem eine Neugestaltung von Website, Logo, Grafik, Kommunikations- und Korrespondenzmaterialien einhergeht.



"Seit unserer Gründung im Jahr 1988 hat sich Epilog Laser einen guten Ruf in Bezug auf Innovation und Qualität erarbeitet. Wir möchten, dass unser Logo die Geschichte des produzierenden Technologieunternehmens erzählt, zu dem wir gewachsen sind", sagte Mike Dean, Vice President Sales und Marketing bei Epilog Laser. "Das neue Logo-Design spiegelt die modernen Technologien und fortschrittlichen Funktionen wider, die wir in unsere neuen Produktlinien integrieren."



"Wir bei Epilog glauben, dass sich die Marke in den letzten dreißig Jahren entwickelt hat. Wir möchten, dass die Marke und das Logo bestmöglich die technologischen Errungenschaften, die wir in diesen Jahren erreicht haben, und auch unseren Weg für die Zukunft widerspiegeln", erläuterte Devon Posey, Grafikdesigner bei Epilog Laser.

Das neue Markenimage beinhaltet nicht nur ein schlankeres Erscheinungsbild für die Corporate Identity von Epilog, sondern die neuen horizontalen und vertikalen Logos sind auch noch besser für digitale und Druckmedien optimiert. Das neue Logo hat einen moderneren Look, bewahrt jedoch einen Wiedererkennungswert in Bezug auf die Farben und das ikonische "E", das alles beinhaltet, wofür Epilog bekannt ist: hochwertige Geräte und erstklassigen Kundendienst vor, während und nach dem Verkauf.



Weitere Informationen und das neue Erscheinungsbild von Epilog finden Sie unter www.epiloglaser.com .

Über Epilog Laser

Seit 1988 entwickelt und produziert Epilog Laser CO2- und Faserlasersysteme auf der Basis von fliegenden Optiken, mit denen Holz, Acryl, Metall, Kunststoff, Gewebe, Gummi und viele andere Materialien graviert und/oder geschnitten werden können. Epilog hat sich auf die Entwicklung von Lasersystemen spezialisiert, die eine beispiellose Markierungs- und Schnittqualität auf allen Arten von Produkten erzeugen. Das Unternehmen produziert vielseitige und zuverlässige Systeme, die kostengünstig und einfach zu bedienen sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.epiloglaser.com.