Fair Value REIT-AG: Kevin Julian Fuhr wird zum 1. April 2019 zum Vorstand bestellt

Fair Value REIT-AG:
- Kevin Julian Fuhr wird zum 1. April 2019 zum Vorstand bestellt
- Stefan Herb legt sein Vorstandsmandat zum 29. März 2019 nieder

Gräfelfing, 25. März 2019 - Der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG (WKN A0MW97) hat Kevin Julian Fuhr (36), derzeit Prokurist bei der Gesellschaft, mit Wirkung zum 1. April 2019 zum Vorstand der Fair Value REIT-AG bestellt. Er tritt die Nachfolge des derzeitigen Finanzvorstands Stefan Herb an, der sein Mandat zum 29. März 2019 niederlegt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG dankt Herrn Herb für seine sehr erfolgreich geleistete Arbeit.

Herr Fuhr ist seit Mitte Februar 2019 verantwortlich für das Corporate Development der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG. Zuvor war er in verantwortlichen Positionen u.a. in der BNP Paribas Real Estate Investment Management International GmbH sowie der Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH tätig. Herr Fuhr hält Abschlüsse der Frankfurt School of Finance & Management sowie der IREBS/DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management.

Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der Fair Value REIT-AG, kommentiert: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Fuhr. Er verfügt über ein breites Netzwerk und umfangreiche Branchenkenntnisse, wodurch wir positive Impulse für unsere Gesellschaft erwarten. Gleichzeitig möchte ich mich bei Herrn Herb für seine sehr gute Arbeit bedanken."

Frank Hölzle, Aufsichtsratsvorsitzender der Fair Value REIT-AG, ergänzt: "Mit Herrn Fuhr haben wir einen erfahrenen Immobilienmanager als neuen Vorstand gewonnen, der umfangreiche Kenntnisse u.a. im Portfoliomanagement mitbringt und strategische Positionen bei führenden Immobilienfirmen innehatte. Bei Herrn Herb möchten wir uns für sein großes Engagement ganz herzlich bedanken und wünschen ihm für die private und berufliche Zukunft alles Gute."

Kontakt
Fair Value REIT-AG
Tel. 089-9292815-10
Fax. 089-9292815-15
E-Mail: info@fvreit.de

Unternehmensprofil
Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in Gräfelfing, Landkreis München, konzentriert sich auf den Erwerb sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind derzeit vor allem Einzelhandels- und Büroimmobilien in deutschen Regionalzentren.

25.03.2019