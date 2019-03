Ende letzter Woche hatte Lanxess seine Zahlen zum letzten Jahr vorgelegt. Der Kölner Konzern steigerte seinen Umsatz (von 6,3 auf 7,2 Milliarden Euro) und seinen operativen Gewinn (von 0,93 auf 1,02 Milliarden Euro) und möchte der Hauptversammlung am 23. Mai eine Erhöhung der Dividende um 0,10 auf 0,90 Euro vorschlagen. Eine Woche zuvor stehen die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres auf der Tagesordnung. Diese möchte Lanxess zusammen mit einer Prognose für das Gesamtjahr am 14. Mai präsentieren.

Lanxess ist ein führender Spezialchemiekonzern aus Köln mit rund 15400 Mitarbeitern in 33 Ländern und an 60 Produktionsstandorten. Das Kerngeschäft des Konzerns stellen die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, von Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen dar. Zuletzt hatte der Konzern mitgeteilt, dass er wegen einer schwächeren Nachfrage in China in diesem Jahr nicht ...

