Demnächst findet in Berlin ein Volksbegehren zur Enteignung eines größeren privaten Wohnungsunternehmens statt, der "Deutschen Wohnen". In Caracas mag gerade ein Sozialismus untergehen - in Berlin kommt er erst richtig in Gang. Unterstützt wird das Vorhaben aus der Regierung heraus, vor allem von Senatoren der Linkspartei.

Der Beitrag Berliner Privatisierungswelle: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...