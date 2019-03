Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 66 auf 79 Euro angehoben. Bei dem Elektrokonzern blicke er nun positiver auf das Geschäft mit der Absicherung der Stromversorgung, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristiges Wachstum sei bei den Franzosen so etwas wie das i-Tüpfelchen. Ambitionierte Margenziele hätten noch mehr Luft nach oben./tih/la

