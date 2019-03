Bis zum Ende der vorigen Woche wimmelte es an der Wall Street nur so von Bullen und die Stimmung hätte besser nicht sein können. Der Freitag hattes es jedoch in sich und es gab viele Wertpapiere, welche prozentual stark an Wert verloren und das noch dazu mit recht hohem Volumen. Es sieht ganz danach aus, als ob hier einige Großanleger Kasse gemacht haben und sich vorerst vom Börsengeschehen verabschieden wollen.

