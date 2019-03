Am Donnerstag steht die Jahresbilanz 2018 des Wirkstoff-Forschungsunternehmens Evotec an. Dass die ziemlich gut ausfallen wird, weiß man längst, denn Mitte Dezember hatte der Evotec-Vorstand mitgeteilt, dass der Gewinnanstieg 2018 nicht, wie zuvor avisiert, um die 30 Prozent, sondern über 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen werde.Das also ist im Kurs längst enthalten. Was man indes noch nicht weiß, an diesem 28. März aber erfahren wird, ist, wie Evotec das laufende Jahr sieht.

Den vollständigen Artikel lesen ...