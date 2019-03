Es mag sein, dass sich viele bullische Akteure gewundert haben, als der MDAX nach anfänglichen Verlusten im Kielwasser einer plötzlich am Donnerstag aus dem Stand nach oben schießenden Wall Street wieder anzog. Immerhin hatten die Notierungen in den USA am Mittwochabend nachgegeben, als den Anlegern dort klar wurde, dass die Reduzierung der wahrscheinlichen Zinsanhebungen der Notenbank von zwei auf null im Jahr 2019 für den Aktienmarkt keineswegs positiv ist.

