Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Jahr 2018 seien etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der attraktivste Teil des Flughafenbetreibers seien die internationalen Aktivitäten wie etwa in Griechenland, der Türkei, Brasilien oder den USA. Die Sorgen um den Disput mit der Lufthansa halte er für übertrieben./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-03-25/08:40

ISIN: DE0005773303