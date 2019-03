Emissionsseitig waren am Freitag keine nennenswerten Platzierungen zu beobachten. Insgesamt war die letzte Woche die zweite in Folge mit einem Volumen von unter EUR 30 Mrd. (EUR 29,5 Mrd.). Den größten Beitrag lieferte das Financials Segment (53 %), gefolgt von Corporates (28 %) sowie Staaten und diesen nahestehende Emittenten (19 %). Performanceseitig kratzt auf Indexebene das High-Yield Segment mit einem Gesamtertrag von zuletzt 4,9 % (Non-Financial Investment Grade: 3,1 %) seit Jahresanfang an der 5 % Marke. Dealpipeline: Die Deutsche Bank soll heute mit einer Roadshow in London starten. Im Anschluss könnte eine Dualtranche-Emission (Floating und Fixkupon) ...

