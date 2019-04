Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Carrefour vor der Präsentation von Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Maxime Mallet kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den französischen Einzelhandelskonzern etwas, um Kursbewegungen an den lateinamerikanischen Devisenmärkten zu reflektieren. Dank schwächerer Vergleichswerte und des erwarteten Umsatzanstieges bei den Supermärkten dürften sich die Aktien von Carrefour besser entwickeln als die Papiere des Wettbewerbers Casino./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 02:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-04-09/11:09

ISIN: FR0000120172