...natürlich in New York. Der Fahrdienst LYFT plant den Börsengang mit einem Volumen von immerhin 23 Mrd. $ als Messwert und voraussichtlich 1,5 bis 2 Mrd. $ als tatsächliches Kaufangebot. LYFT ist der erste in einem neuen Geschäft und damit etwas schneller als Uber - dem Begründer dieser ganzen Branche. Eigentlich ist LYFT eine Plattform, die Fahrgäste und selbstständige Fahrer zusammenbringt. Ob dies ein dauerhaftes Ertragsgeschäft ist, gilt ebenfalls als fraglich. Muss man mitspielen? Wir verzichten darauf!



