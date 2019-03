FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Montag im frühen Handel etwas nach unten, nachdem er am Freitag kräftig gestiegen war. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.23 Uhr 7 Ticks auf 165,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,76 Prozent und das Tagestief bei 165,52 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 18.000 Kontrakte.

Die Marktanalysten der Helaba machen die nächsten technischen Hürden bei 166,03 und 166,28 aus, hergeleitet vom fortlaufenden Kontrakt. Unterstützungen sehen sie bei 164,93 sowie im Bereich 164,74.

Einen wichtigen Impuls könnte am Vormittag um 10.00 Uhr der ifo-Geschäftsklima-Index aus Deutschland liefern. Gerechnet wird mit einem kleinen Rücksetzer auf 98,3 von 98,5 im Februar. Während der ZEW-Konjunkturindex zuletzt leicht positiv überrascht hatte, zeigte der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland am Freitag den niedrigsten Stand seit über sechseinhalb Jahren.

March 25, 2019

