In Deutschland deutet sich zum Wochenanfang ein ungemütlicher Handelsauftakt ab. Die Angst vor einer globalen Konjunkturabschwächung hat bereits am Freitag an der Wall Street die Kurse einknicken lassen, am Montag folgten die Börsen in Asien ebenfalls mit Abschlägen. Der DAX wird vorbörslich bei 11.300 Zählern ebenfalls tiefer gesehen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

