Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 165,59 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten weiter negativ mit minus 0,01 Prozent.

Am Freitag war die Rendite zehnjähriger Bundesschuldtitel erstmals seit Herbst 2016 wieder ins negative Terrain gerutscht. Auslöser waren schwache Stimmungsindikatoren aus der deutschen und französischen Industrie. Die Zahlen hatten weltweit eine Flucht der Anleger in Sicherheit zur Folge. Deutsche Bundesanleihen, die als sehr sichere Anlageform gelten, profitierten hiervon.

Folge dieser Fluchtbewegung war auch, dass kurzlaufende US-Staatspapiere am Freitag erstmals seit 2007 höher rentierten als langlaufende amerikanische Staatsanleihen. In der Vergangenheit war dies ein recht zuverlässiges Rezessionssignal für die weltgrößte Volkswirtschaft USA.

Angesichts der hohen Unsicherheit steht zum Wochenstart das Ifo-Geschäftsklima besonders im Mittelpunkt. Sollte Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer die schwachen Daten vom Freitag bestätigen, könnte sich die Flucht in als sicher empfundene Anlagen fortsetzen./bgf/elm/jha/

