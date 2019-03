Am Freitag löste der katastrophale Einkaufsmanagerindex Gewerbe aus Deutschland eine Schockwelle an den globalen Finanzmärkten aus, vor allem die Invertierung der 3-monatigen und 10-jährigen US-Staatsanleihe schürte die Rezessionssorgen - und heute steht mit dem ifo Index (10.00Uhr) gleich das nächste extrem wichtige Konjunktur-Datum aus Deutschland an, das die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...