Frankfurt am Main (pts010/25.03.2019/08:35) - Das südafrikanische Medien- und Internetbeteiligungsunternehmen Naspers ist hierzulande weitgehend unbekannt, obwohl es weltweit eine Vielzahl von Beteiligungen an interessanten Unternehmen hält. Beispielsweise ist Naspers an Tencent (China) Mail.ru (Russland), Tradus (Großbritannien) oder Deliver Hero (Deutschland) beteiligt. Trotz der erfolgreichen Beteiligungsstrategie notiert die Aktie weit unter dem Net Asset Value. Alleine die Beteiligung an Tencent ist mehr wert als der ganze Naspers-Konzern zusammen. Lesen sie in unserem ausführlichen Artikel, wo Naspers derzeit investiert und wie das Unternehmen plant, die signifikante Unterbewertung abzubauen: http://www.Aktientrends24.com (Ende) Aussender: Aktientrends24 Ltd. Ansprechpartner: Michael Miller Tel.: +44 91 308 4842 E-Mail: info@aktientrends24.com Website: aktientrends24.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190325010

