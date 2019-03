Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche startet mit der Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindexes, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben vonseiten der ZEW-Umfrage seien leicht positiv, während die vorläufigen Einkaufsmanagerindices mit dem unerwartet deutlichen Rückgang des Industriewertes auf den niedrigsten Stand seit über sechseinhalb Jahren enttäuscht hätten. Schwache Produktionszahlen und Auftragseingänge sowie Unsicherheiten in Bezug auf den "Brexit" und die Handelsstreitigkeiten würden dafür verantwortlich gemacht. Vor diesem Hintergrund sollten die Erwartungen für das ifo-Geschäftsklima Deutschland nicht zu hoch gesteckt werden. Hinweise auf eine Erholung der konjunkturellen Dynamik werde es nicht geben. Gleiches gelte für das europäische Wirtschaftsvertrauen, das am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehe. Nach den Ergebnissen der nationalen Stimmungsindikatoren habe dieser aber keine große Marktrelevanz mehr. ...

