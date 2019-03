Die Verunsicherung ist zurück am deutschen Aktienmarkt. Am Dienstag markierte der DAX noch ein Sechs-Monats-Hoch. Danach ging es deutlich nach unten. Am Freitag rutschte der Leitindex bis auf 11.364 Punkte ab.



Marktidee: Bayer Bayer kämpft weiter mit den Auswirkungen des Monsanto-Kaufs. In der vergangenen Woche erlitt Bayer bei einem Teilprozess zum Thema Glyphosat einen empfindlichen Rückschlag. Die Aktie rutschte daraufhin kräftig ab. Auch charttechnisch hat sich deie Lage dadurch verschlechtert. Wichtig ist jetzt, dass eine entscheidende Unterstützung hält.