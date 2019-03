Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever NV von 54,50 auf 56,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterhersteller könne seine Margenziele erreichen, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch Kostensenkungsmaßnahmen werde der Konzern agiler und habe Möglichkeiten zur Wachstumsbeschleunigung und zum Ausbau des Marktanteils. Die zuletzt nur unterdurchschnittliche Kursentwicklung biete Kaufgelegenheiten./ajx/la

