Die hochwertige Schokolade von Lindt bleibt ein Dauerrenner. Die neuen Zahlen belegen, warum nach der zeitweiligen kleinen Pause infolge des Wechsels an der Spitze Lindt nun wieder Tritt gefasst hat. Keiner verdient an Schokolade so sicher wie Lindt. Und zwar weltweit und fast ohne Grenzen. Die relativ schwere Aktie mit Preisen von rund 68.000 Franken pro Stück sind gewiss nicht für jeden. Aber es gibt auch eine kleinere Stückelung: PS (Partizipationsschein) 6.675 Franken.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info