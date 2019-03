50 Mrd. Euro sind für den Ausbau des Schienennetzes der Bundesbahn geplant. So heute morgen verkündet und mit einem Zeitrahmen von etwas 8 bis 9 Jahren geplant. Wer profitiert davon? Ein ganz sicherer Kandidat ist Vossloh als Spezialist für Schienen und Schienentechnik aller Art. Daneben die Lieferanten von Schienenmaterial, was sowohl für Salzgitter zutrifft als auch teilweise für Thyssen. Am direktesten ist der Einfluss wahrscheinlich direkt bei Vossloh zu spüren. Also: Frühzeitig mitmischen um dabei zu sein, denn in dieser Summe stecken sichere Geschäfte, gewiss nicht sensationell, aber dauerhaft.



