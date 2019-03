Von Carlo Martuscelli

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Naspers Ltd strebt mit ihren Internetaktivitäten an die Börse. Das noch namenlose Unternehmen soll nach der Abspaltung an der Euronext Amsterdam notiert werden. Darin enthalten sein sollen alle Internetaktivitäten außerhalb Südafrikas.

Die in Kapstadt anässige Naspers zählte folgende Beteiligung auf: Tencent Holdings, Mail.ru Group, OLX, Avito, Letgo, PayU, iFood, Swiggy, Delivery Hero, Udemy, eMAG und MakeMyTrip.

An der abgespaltenen Gesellschaft werde Naspers 75 Prozent halten, die restlichen 25 Prozent sollen in Streubesitz übergehen. Der Börsengang werde frühestens im zweiten Halbjahr stattfinden. Die neue Gesellschaft soll ein Zweitlisting an der Börse Johannesburg haben.

Naspers begründete die Entscheidung mit der derzeit übergroßen Gewichtung an der Heimatbörse. Viele institutionelle Investoren im Land seien gezwungen gewesen, ihre Aktien zu verkaufen, da Limits für den Besitz einzelner Werte bestehen. Mit dem Spinoff werde man diesem Probleme begegnen, so das Unternehmen.

Naspers bleibt den weiteren Angaben zufolge in Südafrika gelistet und behält ihre Geschäfte in dem Land - Takealot und Media24 - bei.

