Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den internationalen Börsen war bereits zu Wochenbeginn angespannt, so die Experten von Union Investment. Da der geplante Termin für den Brexit immer näher gerückt sei, hätten die Anleger erwartungsvoll nach Großbritannien geblickt. Dort habe Parlamentspräsident John Bercrow am Montag die dritte Abstimmung über den Scheidungsvertrag zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) gestoppt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...