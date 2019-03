Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: CR Capital Real Estate AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CR Capital Real Estate AG Unternehmen: CR Capital Real Estate AG ISIN: DE000A2GS625 Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview Empfehlung: Vorstandsinterview Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2018 hat die CR Capital Real Estate AG sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene neue Rekordwerte präsentiert. Die Umsatzerlöse in Höhe von 23,2 Mio. EUR bedeuten gegenüber dem Vorjahreswert ein Umsatzplus in Höhe von 123 %. Parallel dazu wurde das Nachsteuerergebnis um über 33 % auf rund 7,7 Mio. EUR angehoben. Die GBCErgebnisprognose (GBC-Prognose: 7,0 Mio. EUR) wurde damit deutlich übertroffen. GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Christiane Bohm, Vorstand der CR Capital Real Estate AG, über die jüngste Entwicklung und die weiteren Aussichten gesprochen. GBC AG: Frau Bohm, das abgelaufene Geschäftsjahr war hinsichtlich Umsatz und Ergebnis das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Können Sie diese Entwicklung kurz skizzieren? Christiane Bohm: Seit 2015 beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema kostenoptimiertes Bauen, um qualitativ hochwertige und bezahlbare Wohnimmobilien anbieten zu können. Unsere Häuser kommen an - die steigende Nachfrage spiegelt sich auch in dem Umsatzplus von über 120% und einem Gewinnwachstum über 30% nieder. GBC AG: Gibt es noch weitere Bauabschnitte beim Schkeuditzer Projekt, die in den kommenden Jahren realisiert werden? Wie sehen hier die Zeitpläne aus? Christiane Bohm: In Leipzig werden wir auch in naher Zukunft weitere Häuser realisieren. Aber natürlich sind wir auch in Berlin und seinem stark wachsenden Speckgürtel vertreten. Die Marktgröße in diesen beiden Regionen liegt jährlich bei 12.000 Einheiten. Aber wieviel Prozent sind davon noch wirklich bezahlbar? GBC AG: Bezahlbarer Wohnraum steht besonders im Fokus ihrer Unternehmensstrategie. Können Sie näher ausführen, was damit gemeint ist? Christiane Bohm: Es ist kein Geheimnis, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt. Zwar herrscht in Deutschland weiterhin Bauboom, doch der Großteil der Entwickler und Investoren fokussiert sich auf das Hochpreissegment. Viele Haushalte können sich diese Preise nicht leisten. Für uns bedeutet bezahlbarer Wohnraum, dass ein Haushalt nicht mehr als 20-25% seines Nettoeinkommens für die Miete aufwendet. Davon sind wir aber in Berlin und Leipzig weit entfernt. Bei den Immobilien zum Kauf haben wir festgestellt, dass Häuser unter 300.000 Euro nachgefragt werden. Aber es gibt nur wenige Angebote. Diese Lücke schließen wir. Unsere Neubauimmobilien bieten wir im Schnitt für 250.000 Euro an - inklusive Grundstück. GBC AG: Künftig beabsichtigen Sie auch das Thema 'geförderter Wohnraum' anzugehen. Wie grenzt sich dieser vom bisherigen Geschäftsmodell ab? Christiane Bohm: Das Thema 'geförderter Wohnraum' ist die konsequente Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells. Dank des geförderten Wohnraums können beispielsweise jungen Familien oder auch Senioren günstig mieten. Obwohl der Staat sozialen Wohnungsbau fördert, und auch weiterhin fördern will, herrscht hier ein Angebotsdefizit. Dieses Problem nehmen wir sehr ernst und wollen zukünftig mietpreisgebundenen Wohnraum anbieten. Auch für unsere Investoren lohnt sich das Thema. GBC AG: Vorbehaltlich der Zustimmung auf der Hauptversammlung, planen Sie die Ausgabe von Gratisaktien in einem Verhältnis von 1:1. Was bedeutet diese Maßnahme für die Aktionäre? Christiane Bohm: Auf der kommenden Hauptversammlung werden wir unseren Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 1,50 EUR pro Aktie und zudem die Ausgabe von Gratisaktien vorschlagen. Die neuen Aktien sollen ab 2019 gewinnberechtigt sein. Außerdem versprechen wir uns, durch die Erhöhung der Aktienanzahl, eine höhere Liquidität der Aktie. GBC AG: Frau Bohm, wo sehen Sie die CR Capital Real Estate AG in fünf Jahren? Christiane Bohm: Unser Anspruch ist, das beste Produkt zu schaffen. Bei unseren Häusern achten wir darauf, was der Kunde will. Bei unseren Aktionären halten wir es genauso. Als Wachstumsunternehmen werden wir gleichzeitig auf eine nachhaltige und stabile Ausschüttungspolitik achten. Denn Anleger erwarten Dividenden. Unsere Kunden erwarten echten, bezahlbaren Wohnraum. Diesen bedienen wir und streben im Umland von Berlin und Leipzig einen stetig wachsenden Marktanteil an. GBC AG: Frau Bohm, ich danke Ihnen für das Gespräch. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17715.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 22.03.2019 (15:27 Uhr) Datum (Uhrzeit) Erstveröffentlichung: 25.03.2019 (09:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2019 04:02 ET (08:02 GMT)