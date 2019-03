Nahm der DAX 30 diese Entwicklung letzte Woche schon vorweg? Am 19.03. wurde die immens wichtige 11.800'er Marke erfolglos getestet. Seither geht es stetig bergab. Am Freitag erfolgte sogar die Rückkehr in den 2018'er Abwärtsmodus. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...