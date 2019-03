Nach der starken Kurserholung seit den Tiefs im Dezember haben die Anlagestrategen der UBS den Aktienanteil in ihrem Modellportfolio gesenkt und zu Gewinnmitnahmen geraten. Globale Aktien hätten in US-Dollar gerechnet bereits fast wieder ihren Höchststand erreicht, schrieben die Experten um Jon Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie.

Damit seien mögliche Triebfedern wie ein weltweiter Wirtschaftsaufschwung und eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den den USA bereits größtenteils vorweg genommen worden.

Obendrein habe die US-Notenbank zwar mit einer moderateren Zinspolitik überrascht, der Markt preise aber sogar eine Leitzinssenkung ein./ag/mis

ISIN US2605661048 DE0008469008 JP9010C00002 US78378X1072 CNM0000001Y0

