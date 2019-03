artnet AG: Umsatzrekord für artnet im Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung artnet AG: Umsatzrekord für artnet im Geschäftsjahr 2018 25.03.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Umsatzrekord für artnet im Geschäftsjahr 2018 Gesamtumsatz steigt um 4 Prozent auf 21,6 Mio. US-Dollar Hohe Nachfrage nach Werbeflächen bei artnet News Online-Auktionsplattform erstmals profitabel Berlin/New York, 25. März 2019-Die Berliner artnet AG hat ihren Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 4 % auf einen neuen Rekordwert von 21,6 Mio. US-Dollar (USD) gesteigert. Das Betriebsergebnis stieg im gleichen Zeitraum um 122 % auf 905.000 USD. Das Wachstum resultierte aus der positiven Entwicklung der Price Database, höheren Einnahmen des Galerie-Netzwerks sowie einer hohen Nachfrage nach Werbeflächen bei artnet News. Im Kernsegment Price Database stieg der Umsatz infolge weiterhin wachsender Abonnentenzahlen um 3 % auf das Rekordniveau von 7,7 Mio. USD. Die Preisdatenbank bot Abonnenten im vergangenen Geschäftsjahr Zugriff auf mehr als 12,5 Millionen illustrierte Auktionsergebnisse, setzt höchste Qualitätsstandards und ist damit ein unverzichtbares Rechercheinstrument für den Kunstmarkt. Im Segment Galerien wuchs der Jahresumsatz um 4 % auf 5,4 Mio. USD. Das Segment profitierte von einer Verschiebung der Nachfrage hin zu höherklassigen Mitgliedschaften und steigender Nachfrage nach Auktionshaus-Partnerschaften. "Wir haben die Galerieseiten 2018 neu gestaltet, damit unsere Mitglieder ihren Bestand an Kunstwerken noch attraktiver präsentieren können", sagt artnet-Vorstand Jacob Pabst. Die neuen Galerieseiten rücken die Bedürfnisse der Galeristen in den Vordergrund und ermöglichen Sammlern eine umfassende Begutachtung der Kunstwerke. Im Segment artnet News stiegen die Werbeeinnahmen um 14 % auf 3,1 Mio. USD. Der Nachrichtendienst hat sich im Kunstmarkt als führende Online-Quelle für exklusive Berichte und fundierte Kommentare fest etabliert. Die von anderen Publikationen häufig zitierten Artikel resultierten in stark steigenden Seitenbesuchen und machten News zu einer zunehmend gefragten Werbeplattform für Luxusmarken und kunstbezogene Unternehmen - von Auktionshäusern bis hin zu Speditionen. Im Jahr 2018 trug artnet News mehr als zwei Drittel zu den gesamten Anzeigenerlösen von artnet bei, die um 9 % auf 4,5 Mio. USD gestiegen sind. "Die Popularität und die weltweite Reichweite von artnet News stärken unsere gesamte Marke", sagt Pabst. Die Anzahl der Seitenbesucher (Traffic) auf allen artnet-Webseiten stieg wie im Vorjahr mit 18 % erneut stark an. artnet Auctions bestätigte das starke Wachstum des Vorjahres und wurde 2018 erstmalig profitabel. Der Provisionsumsatz im Online-Auktionssegment stieg um 1 % auf 4,1 Mio. USD. artnet reduzierte die arbeitsaufwändigeren Privatverkäufe und setzte den Schwerpunkt auf Online-Auktionen, wodurch das Transaktionsvolumen für Online-Lose um mehr als 15 % stieg. Online-Auktionen sorgen im Sekundärmarkt für eine weitaus höhere Liquidität und befreien Sammler und Kunsthändler von den zeitlichen Einschränkungen der traditionellen Frühlings- oder Herbstauktionen. artnet setzt den strategischen Schwerpunkt zudem auf hochwertige Kunstwerke. Aufgrund dieser strategischen Neuausrichtung kletterte der durchschnittliche Lospreis verkaufter Werke um 17% auf mehr als 14.000 USD, begleitet von einer höheren Verkaufsrate und mehreren Auktionsrekorden. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 prognostiziert artnet ein Umsatzwachstum auf 23,0 Mio. USD bis 24,0 Mio. USD. Fur das Betriebsergebnis rechnet das Management mit einem Anstieg auf 1,0 Mio. USD bis 1,5 Mio. USD. Insgesamt ist artnet mit einer breitgefächerten Produktpalette im Kunstmarkt sehr stark positioniert. "Die wachsende Beliebtheit von Online-Auktionen und die stetig steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Informationen und Analysen werden unser Geschäft vorantreiben", sagt artnet-Vorstand Jacob Pabst. Der vollständige Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2018 ist abrufbar unter: http://www.artnet.de/investor-relations/geschäftsberichte/ Weitere Informationen erhalten Sie unter: ir@artnet.com Über artnet artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 12,5 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von mehr als 1.800 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk ermöglicht es Galerien, Kunstwerke einem globalen Millionenpublikum im Internet zu präsentieren. Die Auktionsplattform artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. Die artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard. ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 25.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 