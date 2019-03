Die letzte Hausse beim Öl endete im vergangenen Herbst abrupt, als der Ölpreis in etwa zwei Wochen die Gewinne eines ganzen Jahres verlor. Insgesamt sank der Ölpreis von seinem Höchststand Anfang Oktober um 40 %, sodass der US-Ölpreis-Richtwert (WTI) seinen Tiefpunkt kurz vor Weihnachten bei um die 45 US-Dollar erreichte. In diesem Jahr ist der Ölpreis jedoch wieder gestiegen und hat sich von dieser Talsohle um mehr als 20 % erholt, was zu einer neuen Hausse beim Öl führte. Obwohl der Rohölpreis ...

