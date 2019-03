Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) markierte nach enttäuschenden Einkaufsmanagerindices in Deutschland und Frankreich ein neues Kontrakthoch bei 165,86, so die Analysten der Helaba.Dadurch habe sich das technische Bild aufgehellt. Positiv anzumerken sei, dass der unlängst unterschrittene Aufwärtstrend überwunden worden sei. Die Trendlinie verlaufe heute bei 165,11. Lediglich der rückläufige ADX dämpfe noch die Erwartung einer dauerhaften Aufwärtsbewegung. Die nächsten Hürden seien bei 166,03 und 166,28 zu lokalisieren, hergeleitet vom fortlaufenden Kontrakt Unterstützungen bestünden am Trend und bei 164,93 sowie im Bereich 164,74. Das ifo Geschäftsklima Deutschland dürfte den Future heute nicht belasten, während "Brexit"-Unsicherheiten tendenziell stützen würden. Die Trading-Range liege zwischen 165,10 und 166,20. ...

