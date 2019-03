Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche begeben die Staaten der Eurozone Staatsanleihen in Höhe von knapp 10 Mrd. EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Davon würden rund 7 Mrd. EUR auf Deutschland entfallen, das sowohl die 2-jährige Schatzanleihe als auch die 10-jährige Bundesanleihe aufstocke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...