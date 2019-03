Hannover (www.anleihencheck.de) - Die ökonomische Situation in den Vereinigten Staaten hat sich zuletzt etwas eingetrübt, so die Analysten der Nord LB.Dieses Faktum sei aber natürlich auch auf die zwischenzeitliche Stärke des Wachstums zurückzuführen. Nachdem die von der US-Wirtschaft im zweiten Quartal realisierte reale ökonomische Aktivität noch ausgesprochen deutlich habe zulegen können, hätten sich bereits im dritten Quartal erwartungsgemäß klare Hinweise auf eine Verlangsamung des Wachstums in den USA ergeben. Im vierten Quartal 2018 notiere der annualisierte Zuwachs der realen ökonomischen Aktivität nach noch vorläufigen Daten mittlerweile bei "lediglich" noch 2,6%, was im internationalen Vergleich aber natürlich keine wirklich unfreundliche Entwicklung sei. Die wichtigen Angaben zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze hätten zuletzt kein ganz klares Bild der ökonomischen Lage geliefert. Im Januar habe sich bei dieser Zeitreihe zwar ein leichter Anstieg gezeigt, die ohnehin schon schwachen Angaben für den Dezember seien in diesem Zuge allerdings noch weiter nach unten revidiert worden. Insofern könne man sicherlich nicht von erfreulichen Zahlen sprechen. ...

