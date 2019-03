Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe der Eurozone befindet sich weiter im Sinkflug, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) im März überraschend von 49,3 auf 47,6 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren gefallen. Besonders ausgeprägt sei der Pessimismus in Deutschland, wo der PMI mit 44,7 Punkten auf das tiefste Niveau seit August 2012 nachgegeben habe. Besonders schwach sei derzeit die Nachfrage aus dem Ausland. Die Teilumfrage zu den Exportaufträgen sei in Deutschland auf unter 40 Punkte zurückgefallen. Eine weitere Abschwächung der Gesamtwirtschaft scheine derzeit noch durch den Dienstleistungssektor verhindert zu werden. Mit 52,7 Punkten für die Eurozone bzw. 54,9 Punkten für Deutschland sei die Stimmung hier weiter relativ robust. ...

