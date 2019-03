Theresa May hat bis zum 12. April Zeit, um Unterstützung des Parlaments zu erhalten ++ Europäische VPI-Inflation für März am Freitag ++ Ifo-Indizes werden heute veröffentlicht ++ Großbritannien sollte am Freitag, den 29. März, die Europäische Union verlassen, aber die Frist wurde schließlich um zwei Wochen verschoben. Die Brexit-Turbulenzen dürften daher nicht nur diese Woche, sondern auch noch etwas länger die Schlagzeilen dominieren. Andernorts könnten die Daten über das europäische Preiswachstum eine Chance für die Erholung der Gemeinschaftswährung darstellen, während der Ölpreis wahrscheinlich durch den DoE-Bericht beeinflusst wird. Heutige Unternehmensberichte: - 10:00 Uhr | Deutschland | ifo-Geschäftsklimaindex (März): Erneut 98,5 Punkte erwartet - 14:30 Uhr | USA | Dallas-Fed-Herstellungsindex (März): Rückgang von 13,1 auf ...

