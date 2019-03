Auch in den letzten Tagen wurden einige Unternehmen an der Börse heftig durchgeschüttelt: Nach dem Glyphosat-Urteil - eine US-Jury erkannte im Unkrautvernichtungsmittel Roundup einen wichtigen Faktor bei der Entstehung einiger Krebserkrankungen - ging es für die Bayer-Aktie steil bergab. Nicht wenige Analysten warnten schon bei der Fusion der Leverkusener mit dem skandalumwitterten Roundup-Hersteller Monsanto vor genau dieser Entwicklung. Am Donnerstag wurde dann mit Wirecard ein weiteres DAX-Unternehmen heftig abgestraft. Offenbar wurden einige der fragwürdigen Transaktionen nun doch mit dem Wissen höchster Kreise getätigt. Am 29. März droht schließlich mit dem Brexit das politische Großereignis, welches sogar weltweit ...

