Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SAF-Holland nach einem Treffen mit dem neuen Management des Nutzfahrzeug-Ausrüsters auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Er begrüße es, dass der neue Vorstandschef den Fokus auf die Profitabilität in Nordamerika und den Barmittelfluss lege, doch bis sich entsprechende Maßnahmen umsetzen ließen, werde es etwas Zeit brauchen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Chancen und Risiken der SAF-Aktie hielten sich derzeit die Waage./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 05:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-03-25/10:26

ISIN: LU0307018795