Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Luxembourg (pta012/25.03.2019/10:00) - Adhoc-Mitteilung und Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Der Vorstand der HYLEA GROUP S.A., eines führenden Produzenten von Bio-Paranüssen mit Ernte- und Produktionsstandort Bolivien, hat heute beschlossen, die bestehende 7,25%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19S801) um bis zu EUR 5 Mio. auf bis zu EUR 25 Mio. aufzustocken. Die neuen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden.



Die Mittel aus der Aufstockung sollen in das weitere Unternehmenswachstum fließen. So wurden in den vergangenen Monaten mehrere neue Produkte entwickelt, die 2019 in den Handel eingeführt werden sollen. Begleitend sind zur Qualitätssicherung zudem weitere Investitionen in die Produktion notwendig. Die Erweiterung der Produktpalette soll eine höhere Preisstabilität gewährleisten und zu einer Steigerung der Margen beitragen.



Mit der banktechnischen Abwicklung der Aufstockung wurde die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG, Frankfurt am Main, beauftragt.



Über die Hylea Group: Die Hylea Group gehört weltweit zu den bedeutendsten Produzenten von Paranüssen. Die Geschäftstätigkeit besteht aktuell aus der Produktion und der Vermarktung von Paranüssen, Wildkakao und anderen Spezialitäten des südamerikanischen Regenwaldes auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt.



(Ende)



Aussender: HYLEA GROUP S.A. Adresse: 5, Rue den Bonnevoie, 1260 Luxembourg Land: Luxemburg Ansprechpartner: Oliver Schneider, IR Tel.: +49 151 18425505 E-Mail: o.schneider@hylea.com Website: www.hylea.com



ISIN(s): DE000A19S801 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1553504400694



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 25, 2019 05:00 ET (09:00 GMT)