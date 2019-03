Fast Finance24 Holding AG erweitert das Führungsteam um Julia Thagaard als Senior Operation Managerin und Jens Rosemeier als Tech Lead. DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Fast Finance24 Holding AG erweitert das Führungsteam um Julia Thagaard als Senior Operation Managerin und Jens Rosemeier als Tech Lead. 25.03.2019 / 10:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main, den 25.03.2019 - Die Vertriebs- und Marketingexpertin Julia Thagaard wird zum 1. April 2019 die Position der Senior Operation Managerin bei der Fast Finance24 Holding AG (ISIN DE000A1PG508) übernehmen. Bevor Thagaard 2017 bei der Fast Finance24 S.L. anfing, war sie als Marketing-Managerin bei dem dänischen Möbel-Label Norr11 tätig. Zudem wird der IT-Spezialist Jens Rosemeier ebenfalls zum 1. April 2019 zum Tech Lead befördert. Er verantwortet bereits seit über 3 Jahren die IT bei der Fast Finance24 Holding P.L.C., zuvor arbeitete Rosemeier als Lead PhP-Entwickler bei der Cash Back Online-Shopping-Seite Dubli.com. Mit der Erweiterung des Führungsteams trägt Fast Finance24 der Expansion des Unternehmens in weitere europäische Länder Rechnung und intensiviert sowohl die bisherigen Maßnahmen zur länderübergreifenden Markenbildung und Kundenbetreuung als auch die Arbeit an der IT-Infrastruktur deutlich. Die Gesellschaft passt damit im Zuge ihrer Neuausrichtung zu einem aussichtsreich positionierten Fintech-Unternehmen auch ihre bestehenden Strukturen an das geplante Unternehmenswachstum an. "Julia Thagaard und Jens Rosenmeier haben in den vergangenen Jahren in ihren jeweiligen Funktionen überaus erfolgreich gewirkt. Ich freue mich sehr, dass sie in ihren neuen Positionen nun ein klares Signal im Zeichen des Unternehmenswachstums setzen können", kommentiert CEO Andreas Garke. Über Fast Finance24 Die Fast Finance24 Holding AG ist ein internationaler Anbieter von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen. Das Unternehmen ist aus der 2011 in London gegründeten Fast Finance24 LTD hervorgegangen und auf die Vergabe von Mikrokrediten sowie auf Rent-to-Own-Modelle als flexible und unbürokratische Alternative zu traditionellen Banken spezialisiert. Fast Finance24 bedient sich dabei modernster Softwarelösungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung sämtlicher Kundenanfragen ermöglichen und in Verbindung mit einem sicherheitsorientierten Genehmigungsverfahren für niedrigste Verlustraten sorgen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin, es existieren zusätzliche Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Malta. Kontakt: Fast Finance24 Holding AG 1st floor An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main T. +49 (0)30 - 7262 1234-4 F. +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com www.fastfinance24.com/de/ UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T: +49 (040) 63785410 F: +49 (040) 63786523 E-Mail: ir@ubj.de www.ubj.de 25.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fast Finance24 Holding AG 1st floor, An der Welle 4 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 7262 1234-4 Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com Internet: www.fastfinance24.com/de/ ISIN: DE000A1PG508 WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 791101 25.03.2019 ISIN DE000A1PG508 AXC0106 2019-03-25/10:56