Dirk Schnurbus wird dritter Geschäftsführer. Seit Dezember 2018 verstärkt der Diplom-Kaufmann Dirk Schnurbus (Foto) als neuer Geschäftsführer das Familienunternehmen Ralf Schmitz GmbH & Co. KGaA. Herr Schnurbus arbeitete bei verschiedenen Konzernen und mittelständischen Unternehmen in leitender Funktion, zuletzt war er Geschäftsleiter Finanzen bei der DB Regio AG, Region NRW. Er leitet bei RALF SCHMITZ die kaufmännischen Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Steuern & Controlling sowie Personal & Organisation. "Mit Herrn Schnurbus haben wir einen erfahrenen Finanzexperten gewonnen, er ist eine große Bereicherung für das Unternehmen. Mit dieser Neuaufstellung sehen wir uns den strategischen Herausforderungen der Zukunft gewachsen", erklärt Axel Schmitz, Geschäftsführer des Unternehmens.



Zudem gibt die Ralf Schmitz GmbH & Co. KGaA eine weitere Veränderung in den Bereichen Akquisition & Verkauf bekannt: Tobias Kotzorek übernimmt die Leitung Akquisition & Verkauf in Düsseldorf und Kempen (Foto). Die Ralf Schmitz GmbH & Co. KGaA bündelt die Aufgaben Akquisition und Vertrieb an den beiden der insgesamt vier Standorte; Herr Tobias Kotzorek baut als Leiter diese Abteilung auf. Im Rahmen der künftigen Wachstumsstrategie stehen Immobilien und Grundstücksakquisition sowie der Eigenvertrieb im Fokus. Herr Kotzorek verfügt über 13 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich, nach Stationen bei CBRE sowie JLL war er zuletzt in leitender Position bei BNP Paribas Real Estate tätig. "Wir sind überzeugt, dass Herr Kotzorek aufgrund seiner Expertise die Bereiche Vertrieb und Akquise bestens besetzt, so lernen wir unsere Kunden frühestmöglich kennen", so der Geschäftsführer Axel Schmitz.



Das Traditionsunternehmen RALF SCHMITZ, dessen Ursprünge über 150 Jahre zurückliegen, ist noch immer familiengeführt. Seit 1864 setzt man auf eine Vielzahl feiner Details und handwerkliche Perfektion, um bewohnbare Gesamtkunstwerke zu bauen. "Wir stehen für klassische Architekturen, die an Jahrhunderte gültige Parameter anknüpfen, ohne unreflektiert zu historisieren, " so Geschäftsführer Axel Schmitz. Die Firma ist bundesweit an vier Standorten aktiv. Im Rahmen der weiteren Wachstumsstrategie sucht das Unternehmen Grundstücke und Immobilien zur Realisation weiterer Projektentwicklungen an den Standorten Düsseldorf, Berlin und Hamburg.



