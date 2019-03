Puma-Calls mit 33%-Chance bei Kursanstieg auf 520 EUR

Obwohl die Aktie des Sportartikelherstellers Puma (ISIN: DE0006969603) in den vergangenen Tagen ordentlich unter Druck stand, konnten Anleger, die zum Jahresbeginn 2019 in die Aktie investiert haben, bislang einen Kursgewinn von mehr als 18 Prozent für sich verbuchen. Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten der Société Générale, welche die Puma-Aktie mit einem Kursziel von 627 Euro zum Kauf empfehlen, dann sollte der Aktienkurs noch über beträchtliches Aufwärtspotenzial verfügen.

Kann die schwankungsfreudige Puma-Aktie in den nächsten Wochen von ihrem aktuellen Niveau von 499 Euro zumindest wieder auf 520 Euro zulegen (dort notierte die Aktie zuletzt am 20.3.19), dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 490 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis bei 490 Euro, Bewertungstag 15.5.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX8KJQ2, wurde beim Aktienkurs von 499 Euro mit 3,07 - 3,11 Euro gehandelt.

Kann die Puma-Aktie in spätestens einem Monaten wieder auf 520 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,57 Euro (+15 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 475,97 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 475,97 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC0MYM1, wurde beim Aktienkurs von 499 Euro mit 3,20 - 3,30 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 520 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,40 Euro (+33 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 470,86 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 470,86 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000UY2TJG9, wurde beim Aktienkurs von 499 Euro mit 0,36 - 0,38 Euro taxiert.

Gelingt der Puma-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 520 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,49 Euro (+29 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de