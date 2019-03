Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Am vergangenen Freitag ist die 10-jährige Rendite Deutschland dann tatsächlich erneut in negatives Terrain abgetaucht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Rein charttechnisch liege unverändert eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Gleichzeitig sei der erneute Rückfall in den seit Sommer 2008 bestehenden Baissetrend (akt. bei 0,03 %) zu beklagen. Beide Weichenstellungen würden auch in Zukunft auf der Rendite lasten, d. h. Anleger müssten sich trotz negativem Vorzeichen mit noch tiefer sinkenden Zinsen auseinandersetzen. Dieses Risiko würden beispielsweise auch die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Wochen (akt. bei 0,34/0,36%) dokumentieren, die gerade ein negatives Schnittmuster geliefert hätten. In diesem Umfeld definiere das bisherige Rekordtief vom Juni 2016 bei -0,20 % das nächste Anlaufziel. Aus der Höhe der o. g. S-K-S-Umkehr lasse sich perspektivisch sogar ein Kursziel im Bereich von -0,40% ableiten. Als "Absicherung" auf der Oberseite biete sich das Hoch der abgelaufenen Woche bei 0,12% an. (25.03.2019/alc/a/a) ...

