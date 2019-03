Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Die Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) gehen offenbar schneller voran als vermutet - nach einer Woche Gespräche konkretisierten sich die Vorhaben schon so weit, dass man den Aufsichtsrat über den Stand der Dinge unterrichten konnte, so Reinhard Schlieker von der "BÖRSE am Sonntag". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...