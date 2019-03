Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wolfurt (pts018/25.03.2019/10:50) - Mit einer neuen Spitzenmannschaft geht die Goldbeck Rhomberg GmbH ins nächste Wirtschaftsjahr: "Um unserer erfolgreichen Entwicklung Rechnung zu tragen, stellen wir unser Management neu auf", begründet Geschäftsführer Georg Vallaster die Entscheidungen. Seit Jahren verzeichnet der Experte für elementiertes Bauen mit System kontinuierlich zweistellige Wachstumsraten. Im Wirtschaftsjahr 2019/2020 wird das Joint Venture der westfälischen Goldbeck und dem Vorarlberger Unternehmen Rhomberg Bau aller Voraussicht nach erstmals mehr als 200 Millionen Euro umsetzen. Ab dem 1. April 2019 besteht die operative Geschäftsführung neben dem bisherigen Chef Georg Vallaster aus Kurt Mayer und Michael Schmid. Mayer und Schmid sind beide langjährige Mitarbeiter und Führungskräfte. Mayer zeichnet sich zukünftig für die Geschäfte in der Schweiz verantwortlich. Schmid übernimmt die Agenden für Österreich. "Wir haben die Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten nun klar geregelt und auf mehrere Schultern verteilt. Mit drei ausgewiesenen Baumeistern an der Spitze können wir unser Unternehmen weiter voranbringen", erläutert Vallaster, der auch weiterhin als Sprecher der Geschäftsführung agieren wird. Die bisherigen Geschäftsführer Peter Greußing und Lars Luderer bilden fortan gemeinsam mit Hubert Rhomberg den neu gegründeten Beirat, der die Interessen der Eigentümer Goldbeck und Rhomberg wahrnehmen wird. "Mit unserer neuen Führungsspitze stellen wir nun sicher, dass wir auch weiterhin solide und zukunftsorientiert wirtschaften werden", so Vallaster. Fact Box Bilanz 2017/2018 Umsatz 2018/2019: 175 Mio. Eur Anzahl Mitarbeiter 2018/2019: 137 Hauptsitz: Wolfurt/Vorarlberg Anzahl Standorte: 6 (Bregenz/Wolfurt, Wien, Linz, Salzburg, St. Gallen, Ruggell) Eigentümer: Rhomberg Bau Holding GmbH (50 %), Goldbeck International GmbH (50 %) Geschäftsführer: Georg Vallaster, Kurt Mayer, Michael Schmid (Ende) Aussender: Goldbeck Rhomberg GmbH Ansprechpartner: Torben Nakoinz Tel.: +41 71 31426 26 E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com Website: www.goldbeck-rhomberg.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190325018

